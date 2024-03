BASKET Scariolo ct della Spagna fino al 2028 Una garanzia per le Furie Rosse

(Di martedì 19 marzo 2024) Sergioallunga. Almeno come ct di. L’accordo che lega il tecnico bresciano, che compirà 63 anni il primo aprile, alla federazione spagnola è stato prolungatoal, che la scorsa estate era stato esonerato dalla Virtus, avrebbe potuto essere un candidato per il dopo Pozzecco sulla panchina azzurra. Ma rimarrà ct delle. Incarico ricoperto dal 2009 al 2012 e, ininterrottamente, dal 2015. Alla guidanazionale spagnola, don Sergio ha vinto quattro ori agli Europei, un mondiale e due medaglie olimpiche.

Scariolo-SPAGNA verso il rinnovo fino al 2028 - Come riporta l'edizione odierna di AS, Sergio Scariolo è vicino al rinnovo come ct della Spagna fino al 2028, anno in cui si disputeranno i ...sportmediaset.mediaset