Basket | Olimpiadi 2024 | in caso di qualificazione l’Italia sarà in girone con Usa e Serbia

(Di martedì 19 marzo 2024) Sorteggiati questa sera dalla Fiba a Mies, in Svizzera, i gironi delle prossimedi Parigi. Sorteggio piuttosto sfortunato per, che indisi troverà di fronte Stati Uniti,e Sud Sudan. Gli Azzurri cercheranno di ottenere il pass per l’Olimpiade dal 2 al 7 luglio a San Juan, Capitale del Porto Rico: indi arrivo tra i primi due posti nel minicon Bahrain e i padroni di casa, la squadra di coach Pozzecco giocherà la semifinale incrociata con l’altrocomposto da Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Ai Giochi Olimpici partecipano 12 squadre: oltre alla Francia, Paese ospitante, si sono qualificate attraverso il Mondiale 2023 Germania (Campione del Mondo), ...