Basket Nella Divisione regionale 1 Audax | colpo di coda contro il Valdicornia Ramirez e Lulli super

(Di martedì 19 marzo 2024)8476CARRARA: Mezzani 15,26, Bertuccelli 9,25, Morillo 4, Peselli, Volpi 5, Castigliego (Tonarelli e Caruso n.e.). All. Cristelli.: Agostini 3, Riccardi, Giannetti 5, Mancino, Cacciottolo 10, Fratto 5, Benucci, Pagni 26, Barontini 17, Franceschini 11, Angiolini. All. Gistri. Arbitri: Andreani di Arezzo e Panelli di Pistoia. Parziali: 23-18, 39-36, 66-52. Note: tiri liberi: Carrara 14/20;14/20. CARRARA –didell’che, da una posizione di classifica molto critica, con caparbietà doma il(quinta forza del campionato) con una prestazione più convincente delle ultime uscite. Gialloazzurri sempre davanti, ...

nella settimana delle giovanili forlivesi, si registra una sconfitta di misura per l’ under 19 Eccellenza. I ragazzi di coach Grison sono infatti caduti tra le mura amiche dei Romiti contro gli ... (sport.quotidiano)

Pisa , 17 marzo 2024 – Meritata vittoria per la IES Sport Pisa nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno dominato per tre ... (sport.quotidiano)

Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna oggi in tv, orario Eurolega Basket 2024: dove vederla, programma, streaming - La Virtus Bologna torna in campo per il primo dei due appuntamenti previsti in settimana in Eurolega! Le V-nere volano in Lituania per sfidare oggi martedì 19 marzo alle 19:00 italiane lo Zalgiris Kau ...oasport

Basket, GOLD. Etrusca Le Patrie vince in casa contro il Pavia: "Grande prova» - Il Patrie Etrusca Basket vince contro Pavia confermandosi in lotta per i play-off. Martelloni elogia la difesa e sottolinea l'importanza del lavoro di squadra. Scardigli convocato in Nazionale Under 1 ...msn

Basket maschile: la convocazione. Lenci del Bcl selezionato dalla Virtus Bologna - Il team targato Segafredo ha notato l’under 17 e lo ha voluto nel roster che parteciperà all’Eurolega giovanile da domani a Dubai ...lanazione