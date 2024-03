Basket | la Virtus cade anche a Kaunas Terzo ko consecutivo in Eurolega per Bologna

(Di martedì 19 marzo 2024) Si complica il cammino europeo della. Terza sconfitta consecutiva inper la squadra di Banchi, chemalamente sul campo dello Zalgirisper 96-81. Un ko che lascia laal settimo posto e con la possibilità di essere raggiunta da Baskonia e Maccabi. Le possibilità di accedere direttamente ai playoff ci sono ancora ampiamente, ma sicuramente ladovrà invertire il trend degli ultimi mesi. Allanon basta un Tornike Shengelia da 19 punti edun ottimo Rihards Lomasz da 15 punti. In doppia cifra chiudeAwudu Abass (12). Per lo Zalgiris il migliore è Edmond Sumner con 16 punti, oltre ad un Keenan Evans con 14 punti e 7 assist. Avvio infuocato dall’arco per la ...

