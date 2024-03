Basket In Serie C CmC | è notte fonda Prestazione opaca contro il Valdisieve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)79 Cm Carrara 63: Niccoli 6, Piccini 1, Occhini, Simoncini 8, Lerede 11, Pilli, Valletti 13, Volpi, Ciacci 5, Municchi 18, Piccini 2, Faticanti 15. All. Pescioli. CM CARRARA: Suriano 4, Sequani 17, Fiaschi 9, Mancini 3, Tedeschi 15, De Angeli, Cirillo, Pipolo 7, Nannetti 8 (Toppetti, Torre e Sessa n.e.). All. Bertieri. Arbitri: Martini di Porcari e Barone di Ponsacco. Parziali: 25-17, 40-29, 65-43. CARRARA – Niente da fare per il Cmc che anche nella prima trasferta della seconda fase della C regionale, non inverte il trend negativo e, nella impegnativa trasferta in riva alla Sieve, incassa la terza sconfitta consecutiva, compromettendo la già precaria classifica. E ancora una volta la squadra mostra di soffrire dall’arco dei 6,75 metri da dove i fiorentini insaccano 10 triple, mentre i carraresi ne mettono dentro solo 2 e ...