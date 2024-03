Basket | GOLD Etrusca Le Patrie vince in casa contro il Pavia | Grande prova»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ancora unadi carattere per lacheinal cospetto del favoritonel terzo turno del campionato-in. Si tratta del secondo successo del team di Martelloni (la prima gara persa d’ufficio) che porta i biancorossi a quota 6 mantenendo in vita la possibilità di entrare nell’elenco delle sei formazioni che accederanno ai play.off. Sul parquet del PalaCrdite Agricole i padroni disi impongono 61-57 sostenuti, per tutta la durata del match, dal pubblico di. "Abbiamo probabilmente fatto la miglior prestazione difensiva dell’announa squadra che ha tanti giocatori con punti nelle mani per questa categoria – dice con orgoglio coach Martelloni - sono ...