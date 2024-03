Basket | Eurolega 2023 24 | la Virtus Bologna cade sul difficile campo dello Zalgiris | si complica la rincorsa play-off

(Di martedì 19 marzo 2024) LoKaunas supera 96-81 lanella 30esima giornata dila-off dei bianconeri. La formazione di coach Andrea Trinchieri fa valere il fattore, sbancato negli ultimi tre mesi solo dall’Olympiakos, e vince meritatamente allungando nel finale. La classifica ora non sorride più alla squadra di Luca Banchi, che a quattro gare dalla conclusione della regular season è invischiata nella bagarre tra-off e-in. Il prossimo appuntamento delle V nere sarà venerdì sempre in trasferta, sulparquet della Stella Rossa. RISULTATI E CLASSIFICA LA CRONACA – Gran partenza per entrambe le formazioni, che trovano subito un paio di conclusioni ...

Il LIVE in DIRETTA di Zalgiris-Virtus Bologna , sfida valida per la 30^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-74 Tripla di Lomazs. 84-71 Dentro il libero aggiuntivo, 5’02” da giocare con lo Zalgiris che ora scappa via. 83-71 Evans con un potenziale gioco da ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Zalgiris-Virtus Bologna , sfida valida per la 30^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi ha perso le ultime due partite nella competizione, ... (sportface)

La Virtus Bologna crolla 96-81 a Kaunas contro lo Zalgiris e arriva il terzo ko in fila. Espulso coach Luca Banchi - Basket, Eurolega - Prosegue il momento nero della Virtus Segafredo Bologna che crolla 96-81 a Kaunas contro lo Zalgiris di Andrea Trinchieri nel Round 30. I bianconeri incappano nel terzo ko di fila, ...eurosport

LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 12-18, Eurolega Basket 2024 in DIRETTA: Dobric trascina la Segafredo in avvio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-20 Liberi di Belinelli. 15-18 Tripla di Lekavicius in uscita dal time out. Time out televisivo con la Virtus sul primo allungo di serata, +6. 12-18 SCHIACC ...oasport

LIVE – Zalgiris-Virtus Bologna 68-63, Eurolega Basket 2023/2024 DIRETTA - Il live in diretta di Zalgiris-Virtus Bologna, sfida valida per la 30^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di Basket ...sportface