Basket | Eurolega 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata

(Di martedì 19 marzo 2024) Idi tutte le partite e ladell’di. Ricomincia la più importante competizione europea di pallacanestro, che si propone ancora una volta di garantire grande spettacolo ed emozioni. Grande attesa per quella che sarà la campagna di Olimpia Milano e Virtus Bologna, che proveranno a raggiungeredi grande spessore a livello continentale. IL REGOLAMENTOReal Madrid (23V, 6P)* FC Barcellona (20V, 9P) AS Monaco (19V, 10P) Panathinaikos Atene (18V, 11P) Olympiacos Pireo (18V, 11P) Fenerbahce Beko Istanbul (18V, 11P) Virtus Segafredo Bologna (17V, 12P) Baskonia Vitoria-Gasteiz (16V, 13P) Maccabi ...

Si complica il cammino europeo della Virtus Bologna . Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Banchi, che cade malamente sul campo dello Zalgiris Kaunas per 96-81. Un ko che lascia ... (oasport)

Basket, la Virtus cade anche a Kaunas. Terzo ko consecutivo in Eurolega per Bologna - Si complica il cammino europeo della Virtus Bologna. Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Banchi, che cade malamente sul campo dello Zalgiris Kaunas per 96-81. Un ko che lascia la ...oasport

Eurolega, Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 96-81: gli highlights del match - La Virtus Bologna non riesce a risalire la china. Con lo Zalgiris Kaunas arriva la tredicesima sconfitta stagionale, la seconda contro i lituani, stavolta però guidati in panchina da Andrea Trinchieri ...sport.sky

Eurolega, Virtus Bologna ancora ko: a Kaunas vince lo Zalgiris - KAUNAS (LITUANIA) - Un'altra sconfitta in Eurolega (la terza consecutiva) per la Virtus Bologna, battuta in Lituania dallo Zalgiris nella 30ª giornata della regular season. Le 'Vu-nere' crollano 96-81 ...corrieredellosport