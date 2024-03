Basket dr1 L’Easy Car fa poker Grifo | niente da fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Non si fermaCar, che a Castel San Pietro tocca la quarta vittoria di fila, mentre lacade in casa nella sfida contro Ferrara. Prosegue così il buon momento delCar International che cala ildi vittorie dopo avere superato per 85-72 il Castel San Pietro 2010 a domicilio e a quota 20 punti in classifica nel girone B del torneo di Divisione Regionale 1. Decisivo l’ottimo secondo tempo dei biancorossi e le prove di Fini (15) e dal trio Roli, Poloni e Sinatra (13).da, invece, per lache lotta ma esce sconfitta dal 4 Torri Ferrara per 72-83 dopo una gara in cui i biancoblù hanno mostrato nervosismo nel finale con quattro falli tecnici e due antisportivi. Non bastano le ottime prove di Signorini (23), Schillani (17), ...