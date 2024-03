Basket Divisione Regionale 1 Sitta | Frazzon e Tugnoli spingono i Bianconeriba All’Omega non bastano Vandi | Saccà e Ceccolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ecco i risultati del girone D della1.-Gaetano Scirea 76-68: Legnani 3, G. Minozzi 5,12,14,14, Pedrielli 9, Fiore 2, Poli 7, Coppola ne, Martinelli, Giordani 10, Donati ne. All. M. Minozzi. Gaetano Scirea: Poggi 10, Maltoni 7, Sovera 11, Corzani 6, Bessan 6, Angeletti 7, Poni 3, Adamo ne, Bellini ne, Spagnoli 3, Torelli 10. All. Solfrizzi. Arbitri: Longhi e Frigieri. Note: parziali 16-21; 36-43; 54-53. Omega-Riccione 84-87 dts Omega:17, Villa 5, Prati 7, Vacchi 5,10, Ferrulli ne,21, Martelli ne, Vicinanza 3, Ballardini 2, Tazzara. All. Berselli. Riccione: Russu 24, Gardini 15, Rosario Cruz 14, Gori 8, Mainetti 4, ...