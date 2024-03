Basket B nazionale Jesi e Fabriano | sei partite per i play off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Torna il campionato:Accademy sabato a Faenza, Ristopro domenica a Ruvo. Il dettaglio del calendario di fine regular season, 19 marzo 2024 –e Ristoprosi preparano al rush finale di regular season. Dopo la pausa per la Coppa Italia, il campionato torna nel prossimo weekend per dare il via alla volata conclusiva, con sei giornate residue e l’ultima in programma il 21 aprile. Il quintetto di Ghizzinardi è di fatto certo deioff, che potrebbero arrivare matematicamente già nel prossimo turno, e mira a migliorare la sua posizione.ha 40 punti come San Vendemiano, alle spalle di Roseto (42) e della capolista Ruvo di Puglia (44). In caso di arrivo a pari merito, è in vantaggio nel confronto diretto con Ruvo di Puglia (1-1 e +7 di differenza canestri) e ...