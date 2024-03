Barone | l’ultimo comandante Storia di un manager venuto dall’America che voleva farsi fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – E pensare che i suoi primi passi a Firenze, era il 26 maggio 2019, furono felpati. Vide per la prima volta in tribuna d’onore da futuro dirigente una partita della Fiorentina contro il Genoa. Situazione drammatica, serviva un pareggio per restare in A. Finì 0-0, come molti avevano previsto. Joe fu sistemato dai Della Valle nella parte laterale della tribuna vip, in posizione assai defilata, d’altronde le trattative per la cessione della società erano in corso. FOTOCRONACHE GERMOGLI Portava una sciarpa viola pallido al collo e col cellulare filmava di continuo la Fiesole. Allora come oggi, riportava tutto a Rocco Commisso, di cui è stato la voce e gli occhi in questi cinque anni. Biraghi commosso: “Dammi la forza di portare avanti la nostra missione” Il giorno prima, in quel maggio, si era persino affacciato al centro sportivo Astori, ma alla ...