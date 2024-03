Barone | condizioni critiche | tenuto in vita dalla “Resurrection Machine”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Continuano a essereledi Joe, le cui funzionili sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale, come spiegato ieri dal club viola nell’ultimo comunicato emesso. Dopo l’operazione al cuore sostenuta, ladel dirigente viola è aggrappata alla “”, un apparecchio all’avanguardia usato nei casi più gravi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina nell’aggiornare sullo stato di. Affetto da parte dei tifosi, intanto, fuori dall’ospedale San Raffaele, con striscioni per il dg che domani compirà 58 anni. Nella giornata di mercoledì è atteso l’arrivo in Italia anche del presidente Rocco Commisso. SportFace.