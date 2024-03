Barbora Bobulova | chi è l’ex marito Alessandro Casale | “Ho lottato per non lasciarlo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)di. I due si incontrano per la prima volta sul set di un film. Siamo agli inizi degli anni duemila e trascoppia l’amore che porta poi alla nascita di Lea e Anita, le due figlie nate nel 2007 e nel 2008. Dopo aver trascorso qualche anno insieme l’uno al fianco dell’altro,hanno scelto di separarsi. Evidentemente, tra i due, si era rotto qualcosa: “Se un rapporto non funziona lo chiudo”, aveva spiegato lei in una intervista “Con il mio exho, ma quando ho capito che era finita ho preferito separarmi. Il primo periodo è stato duro ma ora, dopo quattro anni, siamo sereni”, ha ...