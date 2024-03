Bancarotta, per Coppola un'altra condanna a 2 anni e 8 mesi - E' arrivata oggi un'altra condanna per Bancarotta a 2 anni e 8 mesi di reclusione per Danilo Coppola, l'immobiliarista romano che all'epoca dei "furbetti del quartierino" aveva patteggiato per il caso ...ansa

Bancarotta: Danilo Coppola condannato a 2 anni e 8 mesi per crac Porta Vittoria bis - Milano, 19 mar. (Adnkronos) – I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hanno condannato Danilo Coppola a 2 anni e 8 mesi di carcere nel processo che lo vede alla sbarra con ...ilsannioquotidiano

Sassari, una condanna e due assoluzioni per Bancarotta - Quest'ultimo, difeso dall'avvocato Danilo Mattana, è stato condannato dal giudice Giancosimo Mura, a 2 anni e 8 mesi di reclusione, mentre l'altro, un 46enne sempre sassarese e assistito dal legale ...unionesarda