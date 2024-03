Banca del Giappone decide lo stop ai tassi di interesse negativi Tokyo chiude in rialzo +0 | 66%

(Di martedì 19 marzo 2024) Deciso un aumento del tasso didi riferimento allo zero per cento dal precedente meno 0,1%

La Banca centrale del Giappone (BoJ) pone fine alla politica dei tassi negativi per la prima volta in 17 anni, in scia ai primi segnali dell'auspicata crescita dei salari, e le aspettative del ... (quotidiano)

La Cina avvia l’anno all’insegna della forza, confermando una pronta ripresa della maggiore economia asiatica, che si è prefissata obiettivi ambiziosi per l’anno in corso a dispetto della frenata ... (quifinanza)

Banca del Giappone abbandona la politica dei tassi negativi - Roma, 19 mar. (askanews) – Era una decisione ampiamente attesa: la Banca del Giappone (BoJ) ha deciso nella sua riunione del Consiglio monetario di ieri e oggi di abbandonare la linea ultra-espansiva ...askanews

La BoJ chiude l’era dei tassi negativi, alza il costo del denaro per la prima volta dal 2007. E si ferma qui, ecco perché - Kazuo Ueda, governatore della BoJ, pone fine a 8 anni di tassi negativi. Il Nikkei chiude la sessione di martedì 19 in rialzo, scivola lo yen oltre quota 150 sul dollaro. Mercati cinesi in rosso, così ...milanofinanza

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. Al via la due giorni del Fomc - Mentre la BoJ ha alzato i tassi di interesse e ha posto fine al controllo della curva dei rendimenti, gli economisti si aspettano tassi fermi negli Usa. L'attenzione sarà sulle proiezioni aggiornate d ...milanofinanza