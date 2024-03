(Di martedì 19 marzo 2024) "non si sono coordinati col Comune nonostante la mia richiesta sia partita sette mesi fa". Così ilStefano Bandecchi in Consiglio comunale, nell’ennesima seduta “agitata“, replicando ad un intervento del consigliere Francesco Ferranti (Fi) sulla questione. "Cittadini, famiglie e anziani sono preoccupati – così Ferranti – , questa è la percezione. Ilconvochi il tavolo sullae il Comune sia la cabina di regia" Apriti cielo. "Ben un milione di euro l’Unicusano ha offerto al Comune per una ricerca scientifica sulla criminalità e dodici pattuglie di vigilanti sono a difesa dei beni del comune – comincia soft Bandecchi per poi salire decisamente di tono –. Chiesi ale quindi ale ...

Bagarre sull’emergenza sicurezza. Sindaco contro prefetto e questore - "Prefetto e questore non si sono coordinati col Comune nonostante la mia richiesta sia partita sette mesi fa". Così il sindaco Stefano Bandecchi in Consiglio comunale, nell’ennesima seduta “agitata“, ...lanazione

Bagarre in consiglio con i bambini in mezzo. Le minoranze s’infuriano e abbandonano l’aula - Gli alunni (con i genitori) provano a consegnare le 411 firme raccolte contro la nuova area parking. La maggioranza dice no. E scoppia il caos.lanazione

Consiglio regionale, Bagarre sulla sanità privata per abbattere le liste di attesa - Per Balleari “questo ordine del giorno, rappresenta una soluzione per snellire le liste di attesa e consentire ai cittadini di effettuare prestazioni sanitarie nei tempi previsti e pagando soltanto il ...ivg