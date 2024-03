Badia Polesine | segue e perseguita l’ex compagna | arrestato un 49enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024)(Rovigo), 19 marzo 2024 – L’ha seguita eta nonostante non dovesse avvicinarsi alla sua ex. Un fatto che ha avuto come epilogo l’arresto di un, residente a Villanova del Ghebbo, ma di fatto senza fissa dimora, fermato nella serata di domenica 17 marzo dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Rovigo. L’uomo è ritenuto responsabile di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalconvivente. Il rifugio in un bar della donna e la telefonata al 112 Nel corso della serata di domenica 17 marzo, i carabinieri sono intervenuti in un bar didove una donna aveva segnalato la presenza del suo ex ...