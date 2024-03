Avengers 5 | nonostante il cambio di titolo | il personaggio di Kang resterà | ma con qualche cambiamento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 19 marzo 2024) Nuove voci rivelano come l'MCU potrebbe proseguire condopo il licenziamento del suo interprete Jonathan Majors. Dopotuttoil Conquistatore potrebbe comparire ancora inildiconfermato da Disney e Marvel. La pellicola che proseguirà la saga deglinon si intitolerà più: TheDynasty, ma ciò non significa che il potente villain scomparirà dall'MCU, almeno secondo i rumor. Secondo l'insider Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero intenzione di mantenereil Conquistatore come parte importante della storia, ma con unsostanziale.non sarà più l'unico cattivo, ma gli verrà affiancato un altro ...