(Di martedì 19 marzo 2024) "L'risponde a Salvini", titola la Tt di Innsbruck, in merito alladi un procedimento di infrazione contro l'contro i divieti imposti ai tir in Tirolo. Arriverà oggi in Commissione europea la risposta da parte dell'allapresentata dall'Italia, portata avanti dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che si vede lesa nei diritti al transito lungo il corridoio del. L'8 aprile espertici si presenteranno dinnanzi alla Commissione europea per discutere la questione. Intanto emerge che secondo l'lanon sia formalmente corretta. La sentenza è attesa non prima del 2026, fa sapere il quotidiano tirolese. ...

Austria replica sul Brennero, richiesta italiana è mal formulata - "L'Austria risponde a Salvini", titola la Tt di Innsbruck, in merito alla richiesta di un procedimento di infrazione contro l'Austria contro i divieti imposti ai tir in Tirolo. Arriverà oggi in Commis ...quotidiano

Snowboard, Michela Moioli vince in Austria e sale in testa alla Coppa del Mondo - Dopo essere tornata alla vittoria lo scorso 3 marzo a Sierra Nevada, Michela Moioli replica nello snowboardcross di Montafon, in Austria, dove ottiene la vittoria numero 21 della sua carriera (19 ...sport.sky

Alla Fiera di Vienna logo dell'Italia senza Sicilia e Sardegna - Un logo che rappresenta l'Italia, attraversato da un tricolore e con la scritta 'Italien', ma senza la Sicilia e la Sardegna che non vengono raffigurate, scatena la polemica.ansa