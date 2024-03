Aumenta pure l’acqua Cittadinanzattiva | “Nel 2023 spesa media annua di 478 euro a famiglia | + 4% sul 2022”

(Di martedì 19 marzo 2024) Sale ancora il costo del. Lapernelè stata di 478, il 4% in più dell’anno prima e con un aumento del 17,7% negli ultimi 5 anni. Emerge dal 19mo Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di. Laè salita in due comuni su tre con un picco in Calabria, a Vibo Valentia e ad Isernia dove la bolletta è raddoppiata rispetto al 2019. Frosinone resta in testa alla classifica delle province più care con unale di 867mentre Milano e Cosenza conquistano la palma di capoluoghi più economici con 184. La Toscana è la regione più costosa (con 732 ...

Aumentano tariffe treni Bari-Milano, 'biglietti a 305 euro' - "Chi ha intenzione di partire il prossimo 2 aprile da Bari per raggiungere Milano in treno, dovrà pagare un biglietto pari a 305 euro". (ANSA) ...ansa

Aumenta la Tari, Bisonni: "La cattiva gestione scatenerà effetti sulle tasche dei cittadini" - La cattiva gestione dei rifiuti e in particolare l'incapacità di pianificare e sviluppare per tempo una proposta sostenibile per individuare la nuova discarica provinciale sta per scatenare tutti i su ...viveremacerata

Pensione anticipata contributiva: dal 2027 Aumenta il requisito - Come cambiano le pensioni 14 Marzo 2024 Per i contributivi puri (i lavoratori coloro che hanno iniziato ... è avvenuto negli anni Covid), con una teorica compensazione dei nuovi aumenti con i vecchi ...pmi