ATP Miami 2024 | Andrea Vavassori domina | si complica la vita | ma batte Vacherot ed è in tabellone principale!

(Di martedì 19 marzo 2024) Dominio, perfezione, tensione, suicidio sportivo e risurrezione. C’è stato tutto questo nel match incredibile vinto danell’ultimo turno di qualificazione del Masters 1000 di. L’azzurro ha vinto contro il monegasco Valentincon il punteggio di 6-2 4-6 7-6(3) in due ore e 26 minuti di gioco. Il numero 148 del mondo era avanti 6-2 4-0 e chance per il 5-0, ha perso sette game di fila, ma è riuscito comunque a reagire nel terzo. Una vittoria che lo conduce nel. Dopo quattro game piuttosto equilibrati e di studio fra i due giocatori nei rispettivi turni di servizio,prende il sopravvento in campo:cerca spesso di verticalizzare e di attaccare in uscita dal servizio, ma il torinese ...