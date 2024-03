Atalanta | per la pausa nazionali convocati in 14 Due giorni di riposo | ripresa mercoledì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Zingonia. Sono in totale 14 i giocatori dell’che in questihanno lasciato Zingonia,dalle propriein giro per il mondo. Si tratta di una cifra record per questa stagione: nelle tre pause autunnali non non si era mai scollinata la quota di 13, toccata ad ottobre (a novembre furono solo 7, a settembre 12)., 14Marco Carnesecchi e Giorgio Scalvini sono i due nerazzurridall’Italia di Spalletti: martedì viaggeranno alla volta degli USA dove sono previste due amichevoli, la prima a Miami giovedì alle 22 italiane contro il Venezuela e la seconda a New York alle 21 di domenica. Matteo Ruggeri invece vestirà l’azzurro dell’Under 21, per le gare di qualificazione agli Europei di ...