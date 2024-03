Assunti per errore dall’Università Bicocca e licenziati dopo 4 mesi | “Intanto abbiamo rinunciato ad altri lavori”

Concorso docenti per la scuola secondaria di cui al DDG n. 2575/2023: sono in corso di svolgimento le prove scritte, con le ultime sessioni che si terranno lunedì 18 e martedì 19 marzo nelle aule ... (orizzontescuola)

Il docente, che supera l'Anno di prova in un grado di istruzione, non deve ripeterlo in caso di nuova assunzione nel medesimo grado. L'articolo Anno di prova neoassunti, non si ripete nello stesso ... (orizzontescuola)