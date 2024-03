Assassinio Giogiò Cutolo, arriva la sentenza per il 17enne che ha fatto fuoco: Giogiò era intervenuto per fare da paciere in difesa dell'amico e in quell'occasione il 17enne avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco per 3 volte. Fermato poco dopo dagli investigatori della ...

Assassinio Giogiò Cutolo, arriva la sentenza per il 17enne che ha fatto fuoco: Giogiò era intervenuto per fare da paciere in difesa dell'amico e in quell'occasione il 17enne avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco per 3 volte. Fermato poco dopo dagli investigatori della ...