Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 18 marzo 2024

(Di martedì 19 marzo 2024): idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Le Indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 4988 spettatori (27,62% di share) nel primo episodio e 2707 (16,82%) nel secondo; su Canale5 la puntata del Grande Fratello ha avuto 2617 spettatori (share 19,54%). Il film John Wick su Italia1 ha catturato 1311 spettatori (6,88%); su Rai2 la puntata del docureality Boss in Incognito si è portata a casa 1093 spettatori (6,41%), mentre il programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 985 spettatori (4,86%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 734 ...

