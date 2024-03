ASCOLTI TV 18 MARZO 2024 | LOLITA LOBOSCO SFIORA I 5 MILIONI 27 | 6% E LE SUONA AL GRANDE FRATELLO 19 | 5% | AFFARI TUOI FUORI CONTROLLO 27 | 5%

(Di martedì 19 marzo 2024) PRIME TIME Ieri sera su Rai1 Le Indagini di3 ha raccolto un netto di 4.988.000 telespettatori e il 27,6% di share. Su Canale 5con Alfonso Signorini ha raccolto davanti al video 2.617.000 telespettatori con uno share del 16,5% (Night al 19% con 1.085.000 eLive al 19% con 617.000). Su Rai2 Boss In Incognito intrattiene 1.093.000 telespettatori medi e uno share del 6,4% (Anteprima al 3,4% con 738.000). Su Italia 1 John Wick ha divertito 1.311.000 telespettatori con uno share del 6,9%. Su Rai3 Presadiretta ha intrattenuto 985.000 telespettatori e il 4,9% di share (Anteprima al 4,7% con 1.034.000). Su Rete 4 il talk show Quarta Repubblica è piaciuto a 734.000 telespettatori (4,8% di ...

