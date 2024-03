Ascolti 29a Giornata Serie A 2023 24 DAZN | 1 | 6 milioni per Inter - Napoli

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 19 marzo 2024) La 29esimadella/24 in onda nel weekend (tra il 15 e il 17 marzo) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,8di ascoltatori (4.869.370) compresivo del dato dell'episodio di ZONA, il programma multievento che si accede ogni volta. Da sottolineare che le gare disputate prese in esame sono solamente 9 a causa del rinvio a data da destinarsi del match Atalanta-Fiorentina che era in programma domenica 17 Marzo alle ore 18La gara più vista della 29aè stato il posticipo di domenica alle ore 20:45(1.647.691) raccontato in esclusiva sudalla telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. A seguire la sfida del ...