Arrivederci inverno | il 20 marzo scatta l' equinozio di primavera

(Di martedì 19 marzo 2024): il 20, esattamente alle ore 04,06 italiane,l'di, quel giorno dell'anno caratterizzato da 12 ore di luce e 12 di buio, proprio come accade anche all'd'autunno. L', però, non corrisponde all'intera giornata, come spesso si pensa, ma ad un singolo istante, quello in cui il Sole attraversa l'equatore celeste, che può essere considerato come la proiezione della linea dell'equatore terrestre sulla sfera celeste: ecco perché, oltre alla data, gli equinozi hanno anche un orario ben preciso. Per chi vive nell'emisfero boreale, il Sole attraversa l'equatore celeste dal basso verso l'alto: in questa parte del mondo, infatti, le giornate hanno iniziato ad allungarsi fin dal solstizio ...