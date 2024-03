Arriva “I’m Belen” | la serie d’animazione con Luca Gervasi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024)sui social una nuovadedicata alle avventure die della sua gatta. Il nuovo cartone animato si chiamerà I’mè racconterà, in maniera inedita, la quotidianità della gatta e del suo proprietario. Content creator milanese,deve la sua popolarità alla sua ‘metà pelosa‘. La gatta che durante il secondo lockdown gli ha cambiato la vita. Come lui stesso ha raccontato, infatti, prima dii gatti non erano tra i suoi animali preferiti e non provava neanche particolare empatia per chi ne avesse uno in casa. Tuttavia, gli è bastato passare una notte conper cambiare prospettiva e lasciare che quella piccola palla di ...