Arrestato Pizzaiolo con 3 Kg di Droga Vicino al Forno del Ristorante

(Di martedì 19 marzo 2024) Pescara - Unresidente a Montesilvano è statocon l'accusa di spaccio didopo che è stato scoperto un carico di stupefacenti del valore di 30mila euro nascosto dentro uno scatolonealdeldove lavorava. Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine per reati simili in passato, si dedicava sia al lavoro ufficiale diche al traffico di. La scoperta dell'attività illecita è stata effettuata dalla squadra Mobile di Pescara, guidata dal dirigente Gianluca Di Frischia. L'uomo è stato sorpreso mentre confezionava dosi di hashish e marijuana sul bancone dell'attività commerciale, alternando questa attività illecita con la preparazione delle classiche pizze come la Margherita e la Capricciosa. ...

