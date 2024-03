Arrestato latitante colombiano a Fiumicino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Erada 32 anni si era sottratto all’arresto nel 1992 in un ordinanza cautelare per traffico di sostanze stupefacenti Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nel pomeriggio odierno, a seguito di consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo richiesto dalla Procura di Napoli, è giunto dal Portogallo presso l’aeroporto diil ricercatoR.G.O., destinatario dell’ordine di carcerazione S.I.E.P. n. 2664/2004 emesso per il reato di cui all’art. 74 del d.p.r. 309/90.Ilera statoil 7.03.2024, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di ...