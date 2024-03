Arrestato 28enne per Furti con Spaccata a Pescara e Montesilvano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 marzo 2024)- Un uomo di 28 anni, residente in provincia di Chieti, è stato denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR diper una serie diconperpetrati tra il 12 e il 15 marzo. Il giovane avrebbe utilizzato un'Opel Corsa rubata come ariete per sfondare le vetrine di quattro negozi situati a. Una volta dentro, si sarebbe impossessato di denaro contante dai registratori di cassa e di bottiglie di alcolici. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare il sospettato, che deve ora rispondere delle accuse di ricettazione, tentato furto aggravato e furto aggravato. Non è la prima volta che ilfinisce nei guai con la legge: durante un controllo notturno su via Tiburtina ...