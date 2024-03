Arrestati per stupro quattro calciatori | il racconto della vittima | “Così hanno abusato di me”

(Di martedì 19 marzo 2024) Sono statipoche ore fa, dopo essere comparsi davanti ad un giudice,squadra argentina del Vélez Sarsfield. Ierano già stati accusati una decina di giorni fa di aver compiuto unodi gruppo ai danni di una giovane giornalista in una stanza d’albergocittà di Tucuman. Si tratta del portiere Sebastián Sosa, del difensore Braian Cufré, del centrocampista José Ignacio Florentín e dell’attaccante Abiel Osorio. L’accusa nei loro confronti è di “abuso sessuale con accesso carnale aggravato da parte di due o più persone”. E ora, a peggiorare la loro situazione, arriva anche ildrammaticoloro presunta.Leggi anche: 13enne resta incinta del papà: gli ...

