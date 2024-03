Arpa Campania e Dac insieme per la sostenibilità | al via progetti e laboratori sul riciclo dei materiali

(Di martedì 19 marzo 2024) In seguito all’intesa siglata tra l’e il Distretto aerospaziale della, sono state avviate una serie di iniziative comuni con il principale intento di favorireinterattivi sullabasati, essenzialmente, sulle tematiche legate al riutilizzo e aldi, che vengono adoperati in prevalenza dalle imprese socie del Distretto Aerospaziale. È stato questo il fulcro del workshop ‘Spazio alla’ che si è tenuto stamattina a Città della Scienza, un incontro formativo/informativo dedicato alle aziende, organizzato e coordinato dall’avv. Ester Andreotti dirigente dell’Uo Comunicazione e Urp di, a cui faranno seguito, ...

