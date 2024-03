Arnoldo Mosca Mondadori | Il mio incontro con la follia d’amore lontana dal potere e dal guadagno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Con un sorriso profetico, Alda Merini aveva già messo in guardia: "Ti può capitare d’incontrare Madama...” Così è stato? "Il titolo del film di Roberto Faenza “Folle”, dedicato ad Alda, dice bene cosa lei mi ha insegnato: fare scelte controcorrente, ricolme di ““. Lontane dalle logiche dele del, come per esempio negoziare la fine di una guerra". Amicizia decennale, la vostra? "Sì, dal nostro primo, lei sessantenne, al “Charlie Bar” dove faceva colazione, fino alla sua morte. Correggiamo: Alda è sempre presente". Sparito proprio quel pub, nella zona a sempre più alta densità di bar, andiamo a sederci sui gradini della Chiesa di ...