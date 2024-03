Armi e cellulari coi droni a Napoli e in altre città | coinvolti anche i Valda | 31 arresti

Droga e Armi direttamente in carcere con i droni, Gratteri: "Mille euro per un microtelefono e 250 euro per una scheda" - detenzione di Armi comuni da sparo ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. L’attività è stata avviata ad aprile 2021 a seguito del rinvenimento di ...napolitoday

Droga e cellulari in carcere, nuovo colpo di Gratteri: 30 arresti - Associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, detenzione di Armi da fuoco e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti ...zoom24

Droga e cellulari in carcere con i droni: 30 in manette, coinvolti diversi clan tra Napoli e provincia - NAPOLI – Istituti penitenziari che erano diventati piazze di spaccio. E poi cellulari introdotti liberamente nelle celle per comunicare con l’esterno. Questa mattina il blitz dopo l’inchiesta della Sq ...ilmeridianonews