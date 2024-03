Ariana Grande e Dalton Gomez ufficializzano il divorzio | accordo milionario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)hanno ufficialmente divorziato. Dopo quasi tre anni di matrimonio, le loro strade si sono separate e la cantante, stando a quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe accettato anche un. A seguito di una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles, i due hanno ufficialmente messo fine al loro matrimonio, dopo circa sei mesi che la cantante aveva presentato una richiesta per divorziare dal 28enne. La coppia aveva annunciato la separazione più di un anno fa, presentando anche i documenti in tribunale, dal momento che prima delle nozze avevano stipulato unprematrimoniale e durante la trafila per la separazione non hanno dovuto affrontare chissà quali difficoltà, in più non hanno avuto figli nel periodo in cui sono ...