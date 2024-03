(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – New Delhi per la quarta volta dal 2018 è la capitale più inquinata del, quella con latà dell'peggiore. Lo ha stabilito il Worldty report 2023 dell’organizzazione svizzera IQAir. Bangladesh, Pakistan, India, Tagikistan e Burkina Fasoi cinque paesi con l'peggiore, in base alla popolazione. Dalla parte opposta della statistica stanno soltanto 10 paesi, il 9% delleglobali. La lorotà dell'soddisfa le linee guida dell'Oms per l'inquinamento da particelle sottili dannose. Ma le brutte notizie non finiscono qui. Il quadro potrebbe essere anche peggiore ma non lo sappiamo. Perché il report dell'Africa subsahna è incompleto, solo 24 paesi su 54 ...

Concorso ordinario per la scuola dell' infanzia e primaria , al via domani 11 marzo la prova scritta. In alcune regioni previste sessioni anche martedì 12 marzo. Il risultato è immediato, si tornerà a ... (orizzontescuola)

Aria, ecco quali sono le città più inquinate al mondo (e quelle più pulite): la mappa - La classifica del World quality report 2023, che è stata curata da IQAir, organizzazione svizzera. Mentre l’Onu rilancia l’allarme sul clima: “Pianeta sull’orlo del baratro” ...quotidiano

Pasqua 2024 in Riviera Romagnola: prove pratiche d’estate per ristoranti, parchi divertimento e hotel. ecco i prezzi - Rimini, 19 marzo 2024 – Tutto pronto in Riviera per aprire le porte ai turisti che come tradizione sceglieranno il nostro mare per le vacanze pasquali e per assaporare (meteo permettendo) il primo sol ...msn

Taurus, l'arma tedesca che l'Ucraina vuole utilizzare per colpire obiettivi russi lontano dal fronte - Entro la fine di quest’anno, probabilmente, Kiev avrà utilizzato tutti i missili da crociera Aria-superficie forniti dagli alleati. Secondo Hoffmann Londra e Parigi avrebbero donato tra il 25% e il 45 ...ilgazzettino