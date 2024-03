Ardea | si fa consegnare 200 euro sotto minaccia di coltello | in manette un giovane

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno arrestato un 31enne italiano gravemente indiziato del reato di rapina. In tarda mattinata, il responsabile di un esercizio commerciale di viale San Lorenzo ha contattato la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare che una dipendente aveva appena subito una rapina: un, impugnando undella lunghezza di circa 30 cm, l’avevata costringendola al’incasso, circa 200. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche dell’uomo che si era allontanato scavalcando le mura di recinsione delle abitazioni limitrofe.Pochi minuti dopo, i Carabinieri hanno rintracciato il 31enne in via Scrivia, all’interno del cortile di una villetta, che ha iniziato arli ...