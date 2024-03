(Di martedì 19 marzo 2024)dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento un 47enne hato a contattare l’ex tramite i social o anche presentandosi sotto casa. un comportamento ripetuto nel tempo, che ha creato tensioni e grande paura nella destinataria delle attenzioni, una 39enne, che ha deciso di denunciare quanto le stava capitando ai Carabinieri. i Carabinieri dinotificano il provvedimento del giudice allo stalker – ilcorrieredellacitta.comSono stati i Carabinieri della Tenenza dihanno eseguito un’ordinanza per la sottoposizione agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico, nei confronti di un 47enne italiano, gravemente indiziato del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai ...

Ardea, continua a perseguitare la ex nonostante l’allontanamento: arrestato - i Carabinieri di Ardea notificano il provvedimento del giudice allo stalker ... Nonostante il divieto di avvicinamento il 41enne ha continuato a contattare la ex L’uomo, già sottoposto al divieto di ...ilcorrieredellacitta

Inceneritore, Gualtieri convoca finalmente i Sindaci della Città Metropolitana contrari - Dopo il caso della sala negata in Campidoglio per lo svolgimento dell'incontro organizzato da Rete Tutela Roma sud sull'inceneritore che Roma vuole ...castellinotizie

Italia dei Diritti sollecita la rimozione dei rifiuti già segnalati nel comune di Ardea - Il movimento Italia dei Diritti torna a occuparsi dei rifiuti abbandonati nel comune di Ardea, già segnalati a suo tempo, ma ancora insistenti sul territorio. Tony Gallo responsabile per Pomezia dell’ ...lagone