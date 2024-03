Anziana fermata senza patente | “Compio 104 anni e ho chiesto la visita per il rinnovo” Video

(Di martedì 19 marzo 2024) Ferrara, 19 marzo 2024 – “Festeggio con me stessa. Non ho invitato nessuno. Mi sono fatta il brodo buono con uno dei miei polli e ci cuocio la pastina piccola”. Giuseppina Molinari detta 'Giose', ha compiuto oggi 104). Il regalo più bello? “Il salame all'aglio ferrarese che mi ha portato il mio amico Lucino Bruschi – risponde sfoderando l'insaccato come una spada –. Servono sapori genuini”. Con lui, va durante le notti d'estate a consegnare i meloni dell'azienda agricola al Centro agrialimentare di Bologna: “La Giose dorme poco – conferma Bruschi che è andato a trovala, accompagnato dalla madre, in occasione del compleanno – mi fa compagnia in camion e si diverte. Frequenta casa nostra, in campagna, da quando ero bambino e le portiamo il nostro miele da mettere nel tè”. Giose, da poco più di una settimana, non può guidare. I ...

