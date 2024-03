Antonello Venditti entra nell’Arena

(Di martedì 19 marzo 2024) Un altro big della musica italiana a Cattolica:sarà in concerto all’Arena della Regina il 6 agosto. A grande richiesta si sono infatti aggiunte nuove date al tour estivo di, Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary, il progetto live nato per celebrare i 40 anni dell’album Cuore. Così, dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. Tra questi c’è Cattolica. Biglietti in vendita su Ticketone.

Antonello Venditti in concerto al Marostica Summer Festival per i 40 anni di "La notte prima degli esami" - Ancora una star della musica italiana alla decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank. La voce di Antonello Venditti sarà in Piazza Castello il 17 luglio (ore 21.30) per una tappa del tour ...vicenzatoday

Venditti, arriva una nuova canzone: “Aspettatevi un pezzo pazzesco” - Antonello Venditti ha annunciato che presto uscirà una nuova canzone cui seguirà un nuovo album. In arrivo anche un tour estivo che si sta arricchendo di tantissime nuove date ...105