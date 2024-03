Anticipazioni Le Iene Show del 19 marzo 2024 | inviati | temi | ospiti e scaletta

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 19 marzo 2024) Questa sera, martedì 19, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. Vediamodella serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. LeRose Villain: la cantautrice italiana, reduce dal successo del brano “Il mio corpo”, si esibirà in studio e presenterà il suo nuovo album. Fabio Volo: lo scrittore e conduttore radiofonico parlerà del suo ultimo libro “Una vita a due passi dal bar”. Servizi Calcioscommesse: un nuovo capitolo dello scandalo che sconvolge il mondo del calcio italiano. Uex arbitro nome ex arbitro parlerà per la prima volta, svelando retroscena inquietanti e nomi di personaggi coinvolti. Sanità: ...