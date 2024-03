Anita Olivieri | dopo il Grande Fratello ha già un contratto pronto per un nuovo reality? La voce

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilha persoproprio quando già assaporava la finale. Una vera e propria doccia gelata per la ragazza che è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Tuttavia, la bella romana potrebbe continuare a bazzicare il piccolo schermo e soprattutto il mondo dei. Stando alle ultime voci, infatti,potrebbe finire in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.all’Isola dei Famosi? Da qualche ora a questa parte, l’avventura dialè finita. Il televoto ha segnato la sua eliminazione a pochi passi dalla finale, ma resta comunque ...