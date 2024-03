(Di martedì 19 marzo 2024) Il 18 marzo, ad(SA), i Carabinieri della locale Stazione hannoper “” unmarocchino, senza fissa dimora. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, in possesso di un telefonone avrebbe proposto la restituzione al proprietario previo pagamento di 100,00 euro. I Carabinieri, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno avviato le indagini concluse con l’arresto in flagranza di reato dell’indagato poi condotto presso il carcere di Salerno. Segui ZON.IT su Google News.

Angri: estorsione per cellulare rubato, arrestato 21enne dai Carabinieri - StampaIl 18 marzo ad Angri i Carabinieri della Locale Stazione hanno arrestato per estorsione un 21enne marocchino senza fissa dimora. Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo in possesso di un telefono c ...salernonotizie

Pagani: viola gli arresti domiciliari, Carabinieri eseguono ordinanza di aggravamento - Il 18 marzo a Pagani i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa su richiesta della ...salernonotizie

Salerno, Coscioni sospeso per un anno. Il gip: «Comportamento delinquenziale» - Per dodici mesi non potrà esercitare l’attività medica perché, nel corso di un delicato intervento al cuore di un paziente, avrebbe agito, nonostante la ...ilmattino