Andreas Muller emozionatissimo per la sua prima festa del papà | “Devo ancora dimostrare il padre che sarò ma…”

(Di martedì 19 marzo 2024) Grandi emozioni per il neoche ieri, lunedì 18 Marzo, è diventato genitore insieme a Veronica Peparini di due splendide gemelline: Penelope e Ginevra. Dopo aver condiviso il tenero annuncio, l’ex professionista di Amici è tornato sui social per ringraziare tutti i numerosi fan dei messaggi di auguri. E soprattutto per condividere con loro le sue emozioni. Ecco cosa ha scritto: Sono. Ho vissuto la giornata più incredibile di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile) ti plasma, ti cambia. Senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze. Poi ha proseguito raccontando le emozioni dopo aver visto per la ...