“ANDREA” È IL NUOVO VIDEO DI RAESTA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) . Si tratta del secondo singolo estratto dall’EP “Fuoco di paglia”. Andiamo a saperne di più. “”, nuova canzone dipubblica il secondo singolo estratto dall’ep FUOCO DI PAGLIA. Il brano è, accompagnato da un lyricdal sapore agrodolce.è una canzone amara come liquirizia, ma anche sorniona e a tratti salvifica. La rinascita attraverso la riscoperta di se stessi è al centro di quello che appare un presunto addio carico di elettricità: il tutto è scandito, masticato in un playback ipnotico, dove allo spettatore viene offerta anche, come in un libretto di istruzioni, la successione di accordi per un’immersione totale nei panni del cantautore. Il sound è quello fresco e genuino della ormai consolidata realtà del Natural Headquarter ...