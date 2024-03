Anche in Italia menano | Finisci in Siberia? | volano stracci in studio tra Mattei e Tecce | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "inalle manifestazioni", "Manel carcereno? Ma dai": serrato botta e risposta tra Ugoe Lauranellodi David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Al centro della discussione i dissidenti uccisi in Russia. Secondo il giurista, non bisognerebbe scandalizzarsi perchénel nostro Paese "". E a tal proposito ha poi aggiunto: "Ti portano dentro per farti qualche domandina". "Ma non può paragonare le due cose...", è intervenuto allora il conduttore. "Non portatemi su questa 'slippery slope'!", ha replicato. Con lache gli ha chiesto: "Slippery slop? Wow!". "Sarebbe un declivio scivolante, non voglio andare lì", ha ...