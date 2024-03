Anatra zoppa in Provincia La Lega esclusa diventa un caso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Ribaltone indopo l’elezione del nuovo Consiglio, che ha determinato quella che in politica si chiama "l’", e inoltre scoppia anche il, rimasta fuori per una manciata di voti, con tanti veleni. Mentre i fuoriusciti dellahanno portato a Palazzo Aldobrandeschi un loro consigliere Alfiero Pieraccini. Ma andiamo per ordine. Il centrodestra ha vinto le elezioni portando a casa sei consiglieri contro i quattro del centrosinistra. Per il centrodestra sono stati infatti eletti: i consiglieri di Fratelli d’Italia, Michele Vaiani 7560 voti; Guendalina Amati 7290 voti, Danilo Baietti 6858 voti; il consigliere di Forza Italia Amedeo Gabbrielli con 9377 voti; il consigliere di Nuovo Millennio Angelo Pettrone con 6812 voti; e infine il consigliere di Nuovo ...